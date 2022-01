Piersanti Mattarella | Fico | “Modello di integrità | suo ricordo è forte richiamo a salda responsabilità civile”

(Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA – Qui di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera dei Deputati, Roberto, nel 42esimo anniversario dell’assassinio di: “Quarantadue anni fa la barbarie mafiosa uccideva il presidente della Regione Siciliana,. Il profondo senso dello Stato e l’impegno al servizio della collettività lo avevano spinto a porsi in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata. La fiducia nel poter cambiare le cose, a cominciare dal territorio, e la sua determinazione hanno fatto di lui unspeciale diper i siciliani, un monito costante per la politica ed un esempio di lustro per tutto il Paese. Il suovale dunque sempre come un...

Ultime Notizie dalla rete : Piersanti Mattarella

A 42 anni dal delitto è stato ricordato stamattina a Palermo l'ex presidente della Regione, fratello del presidente della Repubblica Sergio, ucciso il 6 gennaio del 1980. Alle 9 il momento di silenzio sul luogo dell'agguato, in via Libertà dove sono state deposte alcune ...Questa la dichiarazione del Presidente della Camera, Roberto Fico: 'Quarantadue anni fa la barbarie mafiosa uccideva il presidente della Regione Siciliana,. Il profondo senso dello Stato e l'impegno al servizio della collettività lo avevano spinto a porsi in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata. La fiducia nel ...Deposte corone di fiori sul luogo dell’agguato, in via Libertà, alla presenza dei figli, del prefetto, del sindaco e del vicepresidente della Regione ...Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel 42esimo anniversario dell’omicidio di Piersanti Mattarella. Al più grande – biologicamente – dei fratelli Mattarella, sono state ...