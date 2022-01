Petrucci vince la quinta tappa in Dakar | è storia

Advertising

gasa2mani : RT @matteopittaccio: Oggi @Petrux9 ha fatto la storia chiudendo ogni singolo discorso sul proprio valore, mai ottimizzato in #MotoGP Sei g… - Canta237 : RT @matteopittaccio: Oggi @Petrux9 ha fatto la storia chiudendo ogni singolo discorso sul proprio valore, mai ottimizzato in #MotoGP Sei g… - matteopittaccio : Oggi @Petrux9 ha fatto la storia chiudendo ogni singolo discorso sul proprio valore, mai ottimizzato in #MotoGP Se… - thelastcornerit : Dakar 2022 - ULTIM'ORA: Price penalizzato, Petrucci vince la sua prima prova! - - FTraiettoria : Price penalizzato: Danilo Petrucci vince la Stage 5 della Dakar ed entra nella storia! Scritto da Stefano Nicoli -

Ultime Notizie dalla rete : Petrucci vince

Dopo il terzo posto di ieri, poi svanito per quei 10' di penalità ricevuti per eccesso di velocità in un villaggio, ecco il contrappasso e il trionfo di, grandissimo protagonista di giornata.sta davvero stupendo in questa Dakar: nella quarta tappa era arrivato terzo, poi retrocesso di una posizione. E se non fosse stato per il guasto nella seconda giornata ora potrebbe avere ...Toby Price ha ricevuto una penalità di 6’ per eccesso di velocità, quindi la vittoria della tappa 5 va a Danilo Petrucci. Petrux diventa il primo pilota della MotoGP a vincere una tappa della Dakar ...Dakar 2022 - Danilo Petrucci è nella storia! E' il primo pilota della MotoGP a vincere una tappa alla Dakar. Il pilota ternano che era arrivato secondo, si è aggiudicato la 5^ tappa dopo la penalità i ...