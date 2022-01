Pesce rosso guida veicolo: l’esperimento in Israele (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen – Avreste mai immaginato un Pesce rosso alla guida di un’automobile? Eppure un esperimento in Israele, riportato oggi dall’Ansa, ha messo in piedi esattamente una situazione simile. Un Pesce rosso alla guida di un veicolo Un Pesce rosso che guida, già. Sembrerebbe una follia, ma un video di ciò che è stato girato in Israele all’Università all’Università Ben Gurion del Negev ne prova la realtà. Il Pesce rosso è stato infatti “addestrato” alla guida del suo acquario “a quattro ruote”. Come? Toccando con il muso il vetro, per indicare la direzione. Il risultato ha mostrato che il Pesce rosso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen – Avreste mai immaginato unalladi un’automobile? Eppure un esperimento in, riportato oggi dall’Ansa, ha messo in piedi esattamente una situazione simile. Unalladi unUnche, già. Sembrerebbe una follia, ma un video di ciò che è stato girato inall’Università all’Università Ben Gurion del Negev ne prova la realtà. Ilè stato infatti “addestrato” alladel suo acquario “a quattro ruote”. Come? Toccando con il muso il vetro, per indicare la direzione. Il risultato ha mostrato che il...

Advertising

kiki_la_bulla : RT @Terra_Pianeta: In media, l'essere umano ha una soglia di attenzione di 8sec. Circa il tempo necessario per leggere un titolo di giornal… - IlPrimatoN : Le attenzioni sulla 'capacità cognitiva' del pesce - CatelliRossella : ??????Un pesce rosso guida un veicolo a quattro ruote VIDEO - News - - buubbusettete : RT @ilbuonMarco: @mhl31 @LuxGandi Non si può fare il bagnetto a un pesce rosso - EstebBeltramino : Pesce rosso guida veicolo a quattro ruote, l'esperimento #motori -

Ultime Notizie dalla rete : Pesce rosso ora di salutare la classica lasagna perché è questa la variante da sogno che sta spopolando in questo inizio 2022 Avremo bisogno di 300 grammi di radicchio rosso, che dovremo lavare e asciugare bene per poi ... Lettura consigliata Che goduria queste polpette che si sciolgono in bocca senza carne né pesce da ...

GARANTITO IGP. Anche il vino ha uno stile(ma) - Alta fedeltà ...di annata doveva essere pronti per la vigilia di Natale nella regione dove il consumo di pesce è il ... Al palato il Greco rivela tutto il suo carattere ostinato, un rosso travestito , che ne fa un ...

Pesce rosso guida veicolo a quattro ruote, l'esperimento - Attualità Agenzia ANSA Un pesce rosso guida un veicolo a quattro ruote VIDEO Un pesce rosso è stato addestrato a guidare il suo acquario montato su quattro ruote semplicemente toccando il muso sul vetro per indicare la direzione da seguire (ANSA) ...

Verdure arrosto: il cavolo rosso Il cavolo rosso, noto anche come cavolo viola è ricco di vitamina C, contiene antiossidanti e soprattutto è ipocalorico. Oltre a poter essere servito come insalata (lo trovate spesso nelle poké ) pote ...

Avremo bisogno di 300 grammi di radicchio, che dovremo lavare e asciugare bene per poi ... Lettura consigliata Che goduria queste polpette che si sciolgono in bocca senza carne néda ......di annata doveva essere pronti per la vigilia di Natale nella regione dove il consumo diè il ... Al palato il Greco rivela tutto il suo carattere ostinato, untravestito , che ne fa un ...Un pesce rosso è stato addestrato a guidare il suo acquario montato su quattro ruote semplicemente toccando il muso sul vetro per indicare la direzione da seguire (ANSA) ...Il cavolo rosso, noto anche come cavolo viola è ricco di vitamina C, contiene antiossidanti e soprattutto è ipocalorico. Oltre a poter essere servito come insalata (lo trovate spesso nelle poké ) pote ...