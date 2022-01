Pagelle Sampdoria Cagliari | TOP e FLOP del match – VOTI dopo il primo tempo

(Di giovedì 6 gennaio 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per la 20ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti deltra, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Gabbiadini (: Pavoletti (Al termine delRISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Sampdoria

... lee le parole dei protagonisti. Di seguito, le scelte di formazione dei due tecnici, D'Aversa e Mazzarri. Le formazioni ufficiali(4 - 4 - 2) : Audero; Ferrari, Yoshida, Chabot, ...... colpo in volata o addio alla A Ledi Salernitana - Inter 0 - 5: Sanchez ispirato, Simy ...30 Ravenna - Padova Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 12:30 Bologna - Inter 12:30- ...Le due squadre in campo alle 12.30 al Ferraris di Genova: ecco gli undici titolari scelti da D’Aversa e Mazzarri Il Cagliari ci riprova. Servono punti per risalire la classifica e la gara in programma ...Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Cagliari, match della ventesima giornata ... Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ...