"Né il Colle, né la pandemia. Ecco il vero problema di Draghi". Rampini sconvolge lo studio: il fantasma dell'Ue e quello che pochi ricordano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si parla di Mario Draghi a Controcorrente. Nella puntata in onda giovedì 6 gennaio, nel salotto di veronica Gentili c'è anche Federico Rampini. Il giornalista, in Collegamento con Rete Quattro, svela il vero problema che dovrà affrontare il premier. "Io mi ostino a pensare che i problemi maggiori per Draghi non saranno né la pandemia che non durerà in eterno, né il Quirinale". Per Rampini infatti il vero problema per il presidente del Consiglio sarà "se e come riuscire a spendere i soldi del NextGenerationEU. Questo decreterà la rinascita o il fallimento dell'Italia". Insomma, per il giornalista tutto si gioca lì, perché è "un'occasione che non si ripresenta un'altra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si parla di Marioa Controcorrente. Nella puntata in onda giovedì 6 gennaio, nel salotto dinica Gentili c'è anche Federico. Il giornalista, ingamento con Rete Quattro, svela ilche dovrà affrontare il premier. "Io mi ostino a pensare che i problemi maggiori pernon saranno né lache non durerà in eterno, né il Quirinale". Perinfatti ilper il presidente del Consiglio sarà "se e come riuscire a spendere i soldi del NextGenerationEU. Questo decreterà la rinascita o il fallimento'Italia". Insomma, per il giornalista tutto si gioca lì, perché è "un'occasione che non si ripresenta un'altra ...

Advertising

PiergiorgioGia3 : @LaStampa Meglio al Colle che al governo visto il fallimento dell'esecutivo Draghi nel gestire la pandemia. È propr… - FrankiePotassio : Tre pronostici: 1 - Mariodraghi non viene eletto al Colle 2 - La Lega esce dalla maggioranza e salta questo Governo… - alborama : RT @DelpapaMax: I partiti, incluso Salvini e Meloni, che va dicendo in privato guai a chi tocca/non vota Draghi, sappiano che si assumono l… - Nonzi83 : Draghi vuole andare al colle per controllare che poi i partiti portino avanti la sua agenda naziliberista. Inutile… - MaurizioFuochi : RT @DelpapaMax: I partiti, incluso Salvini e Meloni, che va dicendo in privato guai a chi tocca/non vota Draghi, sappiano che si assumono l… -