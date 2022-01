Moro-Brigate Rosse | disposta verifica sul comunicato all`asta

(Di giovedì 6 gennaio 2022) La Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura guidato da Dario Franceschini ha disposto unasul ciclostile del "n.1" delle, con cui l`organizzazione terroristica rivendicava il rapimento di Aldo, messo in vendita in un lotto della casa d`aste Bertolami Fine Arts, al fine dirne la peculiarità e l`interesse.Nel fascicolo "uno" della Corte di Assise di Roma, studiato e digitalizzato dalla stessa DG Archivi nell`ambito del "Progetto", risultano già presenti infatti 41 esemplari ciclostilati originali deln. 1 in questione. Tali esemplari - si legge in una nota del Mic - sono l`esito di consegne da parte dei destinatari alla Questura oppure di sequestri. Alcuni ...

VOLANTINO SEQUESTROChiara Baldi per la Stampa Potrebbe essere il quarantaduesimo comunicato numero uno delleRosse per la rivendicazione del sequestro di Aldo, il presidente della Democrazia Cristiana rapito il 16 marzo del 1978. Ma se quello messo ...... Presidente Gruppo Consiliare Moderati in Consiglio Regionale del Piemonte è intervenuto sulla messa all'asta del volantino cn cui leRosse rivendicano il sequestro di Aldo. "Non ci ...All’asta online del primo volantino delle BR sul rapimento Moro sono giunte già 32 offerte, e la più alta raggiunge i 7000 euro ...La base d’asta era di 600 euro, quotazioni più che decuplicate in pochi giorni. Ma per l’ex Br Paolo Persichetti «non è uno dei nove comunicati originali stampati il 18 marzo 1978 dalle Brigate rosse» ...