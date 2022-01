LIVE Sinner-Safiullin 7-6 5-2, Italia-Russia ATP Cup 2022 in DIRETTA: break fondamentale per l’azzurro nel secondo set! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV 30-0 Atterra fuori il back di rovescio di Sinner. 15-0 Servizio e contropiede vincente di rovescio. 5-2. Splendida prima ad uscire! Sinner sale nel secondo set e crea un margine rassicurante. 40-15 Affossa la risposta Safiullin: due palle per il 5-2 Italia. 30-15 Prima vincente ad uscire per Sinner! 15-15 Sbaglia con il dritto Safiullin che in questa fase sta concedendo. 0-15 Un altro regalo con il colpo dopo il servizio per Sinner. 4-2 break Sinner!! Dopo aver sofferto tanto, l’azzurro riesce ad acquisire un vantaggio preziosissimo nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MEDVEDEV 30-0 Atterra fuori il back di rovescio di. 15-0 Servizio e contropiede vincente di rovescio. 5-2. Splendida prima ad uscire!sale nelset e crea un margine rassicurante. 40-15 Affossa la risposta: due palle per il 5-2. 30-15 Prima vincente ad uscire per! 15-15 Sbaglia con il drittoche in questa fase sta concedendo. 0-15 Un altro regalo con il colpo dopo il servizio per. 4-2!! Dopo aver sofferto tanto,riesce ad acquisire un vantaggio preziosissimo nel ...

Advertising

SuperTennisTv : ??Questa notte ci giochiamo il tutto per tutto: gli azzurri sfidano la Russia per un posto in semifinale di #ATPCup!… - zazoomblog : LIVE Sinner-Safiullin 55 Italia-Russia ATP Cup 2022 in DIRETTA: fasi caldissime del primo set - #Sinner-Safiullin… - zazoomblog : LIVE Sinner-Safiullin 1-0 Italia-Russia ATP Cup 2022 in DIRETTA: break immediato per l’azzurro in apertura! -… - asobinin_you : RT @SuperTennisTv: ??Questa notte ci giochiamo il tutto per tutto: gli azzurri sfidano la Russia per un posto in semifinale di #ATPCup! ?00:… - Wallee___ : Eccomi qui live dal divano della cucina mezza rincoglionita dopo aver dormito dalle 20.30 alle 0.50. con sinner an… -