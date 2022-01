Le proteste in Kazakistan (sfociate nel sangue) contro l’aumento del prezzo dei carburanti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con l’intento di “stabilizzare” la situazione e “mantenere l’ordine”, un’alleanza militare di paesi ex sovietici, guidata dalla Russia, ha deciso che invierà delle truppe in Kazakistan per aiutare il governo a gestire le proteste in corso nel Paese da alcuni giorni. Manifestazioni iniziate contro il rialzo dei prezzi del carburante, conseguenza della decisione del governo kazako di eliminare il limite massimo al prezzo del GPL, ma che sono presto sfociate in rivolte contro l’amministrazione del Paese, governato in maniera autoritaria. Sabato scorso in vari punti della provincia di Mangghystau, nella parte occidentale del paese, i primi accenni di protesta. Ad Almaty, la città più grande del Kazakistan, martedì si erano riunite più di 5mila persone: sono state ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con l’intento di “stabilizzare” la situazione e “mantenere l’ordine”, un’alleanza militare di paesi ex sovietici, guidata dalla Russia, ha deciso che invierà delle truppe inper aiutare il governo a gestire lein corso nel Paese da alcuni giorni. Manifestazioni iniziateil rialzo dei prezzi del carburante, conseguenza della decisione del governo kazako di eliminare il limite massimo aldel GPL, ma che sono prestoin rivoltel’amministrazione del Paese, governato in maniera autoritaria. Sabato scorso in vari punti della provincia di Mangghystau, nella parte occidentale del paese, i primi accenni di protesta. Ad Almaty, la città più grande del, martedì si erano riunite più di 5mila persone: sono state ...

Advertising

marcodimaio : Guardiamo con apprensione ciò che sta accadendo in #Kazakistan dove violente proteste stanno facendo dimettere il g… - SkyTG24 : Kazakistan, oltre 1.000 feriti nelle proteste. Polizia: “Decine di manifestanti uccisi” - basicleoo : RT @perchetendenza: 'Kazakistan': Per proteste scoppiate negli ultimi giorni contro il vertiginoso aumento dei prezzi del gas - anto_galli4 : RT @TCommodity: Il caso delle proteste in Kazakistan dimostra che le scelte in campo energetico hanno conseguenze politiche. Qualche mia ri… - comeH2O : RT @federico_bosco: Soldati russi e alcune unità degli eserciti alleati di Armenia, Bielorussia, Kirghizistan e Tagikistan hanno iniziato a… -