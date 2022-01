L’ASL Torino risponde a Marotta: «Calciatori cittadini normali» (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Le nostre competenze riguardano tutti i cittadini e i Calciatori di fatto sono cittadini come gli altri”. Così il direttore delL’ASL Città di Torino, Carlo Picco, commentando le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, che, intervistato da Sky, ha detto che “la competenza delle Asl va limitata”. “Se poi le regole dov’essere cambiare allora ne L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Le nostre competenze riguardano tutti ie idi fatto sonocome gli altri”. Così il direttore delCittà di, Carlo Picco, commentando le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe, che, intervistato da Sky, ha detto che “la competenza delle Asl va limitata”. “Se poi le regole dov’essere cambiare allora ne L'articolo

