Il regista Peter Bogdanovich è morto: aveva 82 anni (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lo scrittore, regista, attore e storico del cinema Peter Bogdanovich è morto all’età di 82 anni: lutto nella settima arte. Peter Bogdanovic, scrittore, regista, attore e storico del cinema, è venuto a mancare a 82 anni: la sua morte è stata confermata dal suo manager Fred Specktor. Conosciuto come un regista anticonformista, Bogdanovich ha realizzato film che spaziavano dal tetro dramma di formazione del 1971 “L’Ultimo Spettacolo”, con con Jeff Daniels e Cybill Shepherd a commedie bizzarre come “Ma papà ti manda sola?”. Ha realizzato documentari su Buster Keaton e Tom Petty, ma ha anche recitato nella serie I Soprano, nel ruolo del terapeuta Dr. Elliot Kupferberg. Secondo The Hollywood Reporter, che ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lo scrittore,, attore e storico del cinemaall’età di 82: lutto nella settima arte.Bogdanovic, scrittore,, attore e storico del cinema, è venuto a mancare a 82: la sua morte è stata confermata dal suo manager Fred Specktor. Conosciuto come unanticonformista,ha realizzato film che spaziavano dal tetro dramma di formazione del 1971 “L’Ultimo Spettacolo”, con con Jeff Daniels e Cybill Shepherd a commedie bizzarre come “Ma papà ti manda sola?”. Ha realizzato documentari su Buster Keaton e Tom Petty, ma ha anche recitato nella serie I Soprano, nel ruolo del terapeuta Dr. Elliot Kupferberg. Secondo The Hollywood Reporter, che ...

