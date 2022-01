Highlights e gol Sassuolo-Genoa 1-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Advertising

SkySport : ?? SUPER? SUPER? ? SUPER GOL DI KOVACIC AL VOLO? ? Il croato riapre la partita a Stamford Bridge ? ?? Chelsea-Liverp… - infoitsport : Lazio-Empoli: video, gol e highlights - sampdoria : ? | HIGHLIGHTS I gol e le azioni salienti di #SampCagliari, 20.a giornata della #SerieATIM 2021/22. - infoitsport : HIGHLIGHTS E GOL LAZIO-Empoli 3-3 VIDEO succede di tutto, Immobile sbaglia rigore - lallascat : Dopo aver guardato gli highlights di #RomaMilan vi sblocco un ricordo: Alia Guagni capocannoniere con 27 gol in A2… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Mapei, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...... che non sbanca il Mapei dal 9 aprile 2016 (0 - 1,di Dzemaili). In casa, il Sassuolo ha vinto gli ultimi 3 incontri contro i grifoni e non perde da 5 gare consecutive . Ecco glidell'...Video gol e highlights di Sassuolo Genoa: match in programma oggi pomeriggio alle 16.30 e valido per la 20^ giornata di Serie A.Leggi su Sky Sport l'articolo Lazio-Empoli 3-3, gol e highlights. Pari show all'Olimpico, Milinkovic-Savic decisivo ...