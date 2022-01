Epifania, il Papa: “Non vivacchiamo: Dio ci ha orientati verso le stelle” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Dio ci ha fatti così: impastati di desiderio; orientati, come i magi, verso le stelle. Noi siamo ciò che desideriamo. Perché sono i desideri ad allargare il nostro sguardo e a spingere la vita oltre”. In una basilica di San Pietro addobbata a festa e gremita, come non si vedeva da tempo, di fedeli provenienti da ogni parte del globo, Papa Francesco celebra la Santa Messa nella Solennità dell’Epifania del Signore. Un’omelia, quella odierna, del tutto diversa da quelle a cui ci ha abituati in questi anni: riflette non su tre, bensì su 5 verbi, tutte azioni compiute dai Magi nel loro viaggio verso la culla del Bambinello. E proprio il viaggio diventa il sesto punto di riflessione del Pontefice argentino, che cita il suo predecessore, Benedetto XVI: “I Magi erano ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Dio ci ha fatti così: impastati di desiderio;, come i magi,le. Noi siamo ciò che desideriamo. Perché sono i desideri ad allargare il nostro sguardo e a spingere la vita oltre”. In una basilica di San Pietro addobbata a festa e gremita, come non si vedeva da tempo, di fedeli provenienti da ogni parte del globo,Francesco celebra la Santa Messa nella Solennità dell’del Signore. Un’omelia, quella odierna, del tutto diversa da quelle a cui ci ha abituati in questi anni: riflette non su tre, bensì su 5 verbi, tutte azioni compiute dai Magi nel loro viaggiola culla del Bambinello. E proprio il viaggio diventa il sesto punto di riflessione del Pontefice argentino, che cita il suo predecessore, Benedetto XVI: “I Magi erano ...

Advertising

vaticannews_it : #5gennaio Alla vigilia della solennità dell’#Epifania, alcune riflessioni sui Magi, da #Papa Leone XIII a… - vaticannews_it : #6gennaio Nella Messa per l'Epifania, #PapaFrancesco indica nei magi, giunti da lontano per adorare il Bambino, l'e… - ottovanz : RT @vaticannews_it: #5gennaio Alla vigilia della solennità dell’#Epifania, alcune riflessioni sui Magi, da #Papa Leone XIII a #PapaFrancesc… - ottovanz : RT @vaticannews_it: #6gennaio Nella Messa per l'Epifania, #PapaFrancesco indica nei magi, giunti da lontano per adorare il Bambino, l'esemp… - DomitiaDomidia : “Sana inquietudine”, “desiderio”, “adorazione” nella costante ricerca della relazione viva con il Signore... bellis… -