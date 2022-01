Doppietta di Caprari | il Verona passa 2-1 a la Spezia

(Di giovedì 6 gennaio 2022) LA(ITALPRESS) – Al “Picco”ilche con pieno merito supera 2-1 lograzie a unafirmata da; nel finale padroni di casa a segno con Erlic. I veneti, senza ben dieci giocatori positivi al Covid, entrano in campo con lo spirito giusto e fin dalle prime battute mostrano maggiore determinazione e qualità rispetto ai liguri. Comincia meglio ilcostantemente oltre la linea del centrocampo avversario e insidioso soprattutto con le giocate di Lazovic; Lasagna, che al 15? dopo un'azione personale conclude con il sinistro mandando d'un soffio a lato e con Ceccherini che però al 17? da ottima posizione in area spara in curva. Lo, che appare un pò troppo precipitoso nell'impostazione, si fa vedere al 23? con ...

Lo Spezia prova a reagire e cerca il pareggio con Bastoni e Verde, ma al 25 èa trovare il raddoppio realizzando lache vale lo 0 - 2. (agg. di Fabio Belli) TRAVERSA DI LAZOVIC! Il ......- Savic trova lapersonale e almeno un punto per una Lazio che però ancora non decolla, e perde punti preziosi nella corsa alla Champions League. Il Verona invece si affida aper ...Ancora 3 go subiti da parte della Lazio, che pareggia in casa con l'Empoli, mentre Tudor e il suo Verona continuano la propria marcia verso le zone alte della classifica.Al "Picco" passa il Verona che con pieno merito supera 2-1 lo Spezia grazie a una doppietta firmata da Caprari; nel finale padroni di casa a segno con Erlic. I veneti entrano in campo con lo spirito g ...