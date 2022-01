Cori discriminatori contro i napoletani | interviene lo speaker della Juventus

(Di venerdì 7 gennaio 2022)-Napoli, lodell’Allianz Stadiumper provare a fermarli. Ancora una volta quando il Napoli gioca fuori casa deve subire la solita razione di, succede praticamente ogni domenica, caso emblematico quello di Udine. Anche la partita con lanon ha fatto eccezione. I tifosiJuve hanno intonatoprima dell’avvio del match, con loche ha dovuto ricordare come la società bianconera potesse incorrere in sanzioni. Sul campo il Napoli ha risposto con un’ottima prestazione, tenendo conto anche delle tantissime assenze in casa azzurra. La ...

Durante il pre - partita della sfida tra Juventus e Napoli , con le due squadre impegnate nel riscaldamento, dalle tribune dell' Allianz Stadium si sono chiaramente sentiti alcunidi discriminazione territoriale. Il club bianconero, attraverso un messaggio dello speaker, ha ricordato che si rischia la chiusura dello stadio in caso di episodi di questo genere.Nella serata inglese di Carabao Cup tra Chelsea - Tottenham non si è parlato solo di calcio giocato. Infatti, da parte dei tifosi Spurs presenti allo Stamford Bridge sono partitia sfondo omofobo . Dopo diverse lamentele di qualche tifoso, lo stesso club guidato da Antonio Conte ha voluto prendere le distanze da quanto accaduto ammonendo in modo duro i ...Durante il pre-partita della sfida tra Juventus e Napoli, con le due squadre impegnate nel riscaldamento, dalle tribune dell'Allianz Stadium si sono chiaramente sentiti alcuni cori di discriminazione ...Nella serata inglese di Carabao Cup tra Chelsea-Tottenham non si è parlato solo di calcio giocato. Infatti, da parte dei tifosi Spurs presenti allo Stamford Bridge sono partiti cori discriminatori a s ...