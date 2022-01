Calciomercato Inter, doppio addio a gennaio: colpo immediato (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Inter a gennaio non dovrebbe teoricamente muovere troppe pedine. Senza uscite particolari non ci saranno ingressi. A tal proposito con un doppio addio in mediana potrebbe tornare di moda un… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’non dovrebbe teoricamente muovere troppe pedine. Senza uscite particolari non ci saranno ingressi. A tal proposito con unin mediana potrebbe tornare di moda un… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Mercato Inter, esce De Vrij ? Un nome nuovo entra nel mirino di Marotta Mercato Inter Rudiger - Voci insistenti di corridoio parlano da settimane del probabile addio di Stefan De Vrij alla maglia nerazzurra nel prossimo mercato estivo. 30 anni a febbraio, all'Inter dal 2018 quando arrivò a parametro zero subito dopo l'indimenticabile serata dell'Olimpico che valse all'Inter di Spalletti la qualificazione alla Champions in extremis. E' evidente che la ...

Sky Sport Serie A 2021/22 Diretta 20a Giornata, Palinsesto Telecronisti ... delle serate estive di 'Calciomercato - L'Originale' ), Paolo Condò , Billy Costacurta e il '... Per questa giornata di campionato, dalle 12.30 Bologna - Inter su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky ...

Calciomercato, gli acquisti a parametro zero più preziosi dell'Inter (dal 2004) Sky Sport Mou sale la Scala Il grande ritorno dello Special One a San Siro Ci torna da allenatore della Roma per sfidare il Milan. José Mourinho rimette piede a San Siro, lo stadio che lo ha eletto «Special» sulla panchina dell’ ...

Bearzot il Vecio primo immenso erede del Paròn Bearzot il Vecio primo immenso erede del Paròn: suo mediano a Torino, sarebbe diventato vincente, come il suo maestro triestino e corregionale ...

