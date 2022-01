Cagliari | colpo salvezza a Genova | batte la Samp 2-1 in rimonta | D' Aversa ora rischia

(Di giovedì 6 gennaio 2022)del, che nell'anticipo di pranzo del 20esimo turno di Serie A (falcidiato dalle partite rinviate per Covid)inladoria a. I sardi la spuntano 2-1 ed è la.seconda vittoria stagionale per la squadra di Mazzarri, ora a quota 13 punti. Per D', a rischio esonero, la beffa arriva nel secondo tempo con i gol decisivi di Deiola e Pavoletti, mentre risulta inutile l'ennesimo gol di Gabbiadini. Nella prima frazione il pallino del gioco è quasi sempre nei piedi dei giocatori di casa, ma sono i sardi a partire con il piede sull'acceleratore. A partire dall'occasione di Joao Pedro, che all'11' calcia da posizione favorevole ma viene murato provvidenzialmente da un monumentale Yoshida. Proprio il giapponese, ...

Ilsi nasconde dopo l'1 - 0, mentre Gabbiadini tenta il raddoppio al 31′ con un tiro ... Come se non bastasse Candreva si fa espellere per una gioco fermo nei confronti di Carboni ...GENOVA (ITALPRESS) – Il Cagliari ribalta la Sampdoria per 2-1 e torna a respirare con tre punti vitali in ottica salvezza. Seconda vittoria stagionale per la squadra di Mazzarri (ora a quota 13 punti) ...