(Di giovedì 6 gennaio 2022) Enzoè stato il secondo allenatore a portare l’Italia in vetta al mondo. Il secondo. Perché i due precedenti campionati iridati vinti dall’Italia, a Roma nel 1934 e a Parigi nel 1938, portarono la firma di uno stesso personaggio, il Commendator Vittorio Pozzo. Sono loro due, gli eroi di un calcio pulito, ad essere primi nella classifica delle presenze sulla panchina della Nazionale. Pozzo ha terminato il suo percorso a 97 partite,a 104,assoluto. La precedente storia di calciatore ha permesso al famoso tecnico con la Pipa di raccogliere molta stima. Per la sua serietà, per il suo impegno, per la sua tenacia. Doti canoniche, per un uomo del Friuli Venezia Giulia. Dove nasce, ad Aiello, il 26 settembre, nel 1927. E’ stato prima atleta della squadra del suo paese poi fu bravo al punto da arrivare in Serie B a soli ...

Advertising

giovastro73 : RT @de_pinot: Prima di rientrare negli spogliatoi, un euforico e ancora adrenalinico Dino Zoff dà un bacio sulla guancia al ct Enzo Bearzot… - DFrancescutto : RT @de_pinot: Prima di rientrare negli spogliatoi, un euforico e ancora adrenalinico Dino Zoff dà un bacio sulla guancia al ct Enzo Bearzot… - Alessandrolux : Enzo Bearzot: il romanzo del Vecio - IL NOTIZIARIO DI ALESSANDRO LUGLI - Alessandrolux : Enzo Bearzot: il romanzo del Vecio - IL NOTIZIARIO DI ALESSANDRO LUGLI - Alessandrolux : Enzo Bearzot: il romanzo del Vecio - IL NOTIZIARIO DI ALESSANDRO LUGLI -

Ultime Notizie dalla rete : Bearzot Vecio

Tag24 - Radio Cusano Campus

Così per Enzo, simbolo di un momento storico che ebbe in Paolo un interprete decisivo, per ilsoltanto l'omaggio dello stadio di Gorizia. La memoria celebrativa vive di emozione e di ...E, su tutto e tutti, il nostro Don Chisciotte, il grandenarrato da Arpino:. Ecco, caro Roberto, è anche per loro, per quegli assi avvolti dalla leggenda e dal mito, che devi ottenere ...Bearzot il Vecio primo immenso erede del Paròn: suo mediano a Torino, sarebbe diventato vincente, come il suo maestro triestino e corregionale ...Fulvio Collovati in esclusiva ai nostri microfoni, per parlare di Milan-Roma e dei possibili obiettivi di mercato delle sue ex squadre.