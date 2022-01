Atp e Wta Melbourne 2022: programma e ordine di gioco venerdì 7 gennaio con Nadal e Osaka (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il programma e l’ordine di gioco di venerdì 7 gennaio ai tornei Atp e Wta di Melbourne 2022. Si parte nella notte italiana tra giovedì e venerdì, con Rafael Nadal che sfiderà Tallon Griekspoor nel primo match maschile dopo le due partite del torneo Wta. Nessun azzurro in campo in singolare (in doppio il solo Travaglia), mentre spicca la presenza di Naomi Osaka e Simona Halep. Di seguito, il programma completo della quinta giornata con gli orari italiani di ogni partita. ROD LAVER ARENA A partire dalle ore 01.00: Begu vs Anisimova A seguire: (6) Golubic vs (2) Halep Non prima delle ore 05.30: (1) Nadal vs Griekspoor Non prima delle ore 09.00: Van de Zandschulp vs (3) Dimitrov Non prima ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ile l’didiai tornei Atp e Wta di. Si parte nella notte italiana tra giovedì e, con Rafaelche sfiderà Tallon Griekspoor nel primo match maschile dopo le due partite del torneo Wta. Nessun azzurro in campo in singolare (in doppio il solo Travaglia), mentre spicca la presenza di Naomie Simona Halep. Di seguito, ilcompleto della quinta giornata con gli orari italiani di ogni partita. ROD LAVER ARENA A partire dalle ore 01.00: Begu vs Anisimova A seguire: (6) Golubic vs (2) Halep Non prima delle ore 05.30: (1)vs Griekspoor Non prima delle ore 09.00: Van de Zandschulp vs (3) Dimitrov Non prima ...

Advertising

sportface2016 : Atp e Wta #Melbourne 2022: programma e ordine di gioco venerdì 7 gennaio con #Nadal e #Osaka - J4CKOFCLUB5 : @tennis_di Il vero problema del doppio è che la stessa ATP (ma lo stesso discorso vale per la Wta) non lo valorizza per nulla. - ArmandoSoave85 : @tennis_michi @SuperTennisTv Oramai mi sono rassegnato, nelle settimane in cui loro hanno i diritti tv di tornei AT… - TENIPOcom : ATP 250/WTA 250/250 Melbourne - Hard (Quarterfinal) S. Errani/J. Paolini (ITA) def. K. Christian/L. Marozava (USA/BLR) 6-2 6-3 - doublefaultking : Mi piacerebbe poter guardare anche i tornei WTA e non solo l’ATP CUP perennemente @SuperTennisTv !! -