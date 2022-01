Uashmama un piccolo cosmo in via Gombito tra design e sostenibilità

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Bergamonews ha fatto una chiacchierata con Tommaso Cremaschi, titolare del negoziodi Bergamo, in via Gomito 1/a nella sempre bella Citta Altà e ci ha raccontato un po’ la filosofia dell’azienda Toscana. L’attività nasce nel 1994 a Montecatini Terme da un’idea di Marco Marconi grazie a una lunga esperienza nel settore calzaturiero e a una forte passione personale per il made in Italy e per tutto ciò che è artigianale. Ad oggi il progetto aziendale è gestito anche dalle quattro figlie e dalla moglie Emanuela. La produzione si fonda su oggetti lifestyle e calzature, il punto forte che differenzia la dalle altre aziende è il materiale dei prodotti, carta al 100%. Una speciale miscela composta da cellulosa di pioppo, lavabile e durevole nel tempo detta Aggo e per le finiture materiale riciclato, il tutto pensato per una riduzione al minimo dell’impatto ...