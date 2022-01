Tiscali | emissione sesta tranche prestito obbligazionario

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)ha comunicato che è stata emessa in favore di Nice & Green ladelconvertibile e convertendo in azioni, costituito da 7per un importo complessivo massimo di 21 milioni di euro - con opzione in capo alla società di estensione per ulteriori massimi 21 milioni di euro - riservato a Nice & ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tiscali emissione

SoldiOnline.it

ha comunicato che è stata emessa in favore di Nice & Green la sesta tranche del prestito obbligazionario convertibile e convertendo in azioni, costituito da 7 tranche per un importo complessivo massimo di 21 milioni di euro - con opzione in capo alla società di estensione per ulteriori massimi 21 milioni di euro - riservato a Nice & ...In questo modo, garantisce un'esperienza visiva più confortevole di notte, riducendo l'di luce blu, che influisce sulla qualità del sonno delle persone. Anche le feature sonore di Neo Qled ...La richiesta di sottoscrizione ha per oggetto la sesta tranche del bond composta da 30 obbligazioni convertibili in azioni Tiscali ...(ANSA) - ROMA, 04 GEN - 'Bene l'Europa che vuole inserire gas e nucleare tra le energie pulite. È l'unico modo, anche per l'Italia, per limitare ...