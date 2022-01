Si inginocchia e le fa la proposta | è successo tutto in diretta nella casa del GF Vip

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Alessandro si inginocchia davanti a Sophie: la spiazzante proposta - tuttopuntotv : GF Vip, Alessandro si inginocchia davanti a Sophie: la spiazzante proposta #GFVip6 #GFVip - Novella_2000 : Alessandro Basciano si inginocchia davanti a Sophie Codegoni e le fa una proposta (VIDEO) #gfvip - eIlebelle : ora jungwoo si inginocchia e fa la proposta a mark -

Ultime Notizie dalla rete : inginocchia proposta

SoloGossip.it

Alex sie stringe le mano della Codegoni. 'Non sono una persona di tante parole ma ... Dopo ladi fidanzamento Alex e Sophie non si separano un istante, i bocca a bocca sono ...Ladi Alessandro a Sophie Tra gli sguardi increduli dei compagni d'avventura, Alessandro Basciano sie tenendo la mano a Sophie le dice: ' Non sono una persona di tante parole, ...In particolar modo, infatti, Sophie non ha risposto alla proposta fatta dal bel Basciano. L’inaspettata dichiarazione di Alessandro al GF Vip. Durante la scorsa puntata del GF Vip, Sophie era rimasta ...Sophie Codegoni sorride felice nella Casa del GF Vip, improvvisamente riceve la proposta di fidanzamento di Alex Basciano, che la lascia a bocca aperta, emozionata e ...