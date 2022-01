Scambio in Premier, la Juventus rischia: addio imminente (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Juventus può vedere sfumare il campione che, già nell’attuale sessione di calciomercato, è destinato a cambiare maglia Mancano poche ore al ritorno in campo di Juventus e Napoli che,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lapuò vedere sfumare il campione che, già nell’attuale sessione di calciomercato, è destinato a cambiare maglia Mancano poche ore al ritorno in campo die Napoli che,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

tvdellosport : ?? UDINESE-WATFORD: PRONTO LO SCAMBIO #Udinese e #Watford hanno definito il passaggio in Premier League del brasi… - Diegorosati2 : RT @tvdellosport: ?? UDINESE-WATFORD: PRONTO LO SCAMBIO #Udinese e #Watford hanno definito il passaggio in Premier League del brasiliano… - davideinno85 : RT @tvdellosport: ?? UDINESE-WATFORD: PRONTO LO SCAMBIO #Udinese e #Watford hanno definito il passaggio in Premier League del brasiliano… - klausmang : @gerardkidman @MrSnell3 Per sostener che sia equo uno scambio tra Hickey e Lazzari con conguaglio a favore della La… - simple_abod : RT @tvdellosport: ?? UDINESE-WATFORD: PRONTO LO SCAMBIO #Udinese e #Watford hanno definito il passaggio in Premier League del brasiliano… -

Ultime Notizie dalla rete : Scambio Premier il mercato degli attaccanti: Insigne già del Toronto Potrebbe essere interessato il Tottenham, anche se l'ipotesi di uno scambio (ai Blues andrebbe KANE)... Sempre in ambito Premier League, la Roma non molla la pista per il terzino, ovvero MAITLAND - ...

Lukaku, Cristiano Ronaldo e gli altri: da fenomeni in Serie A a zavorre all'estero, le star fallite Tredici presenze in Premier di cui solo 8 da titolare sono poche per un leader 28enne all'apice ... Lukaku, una pazza voce da Roma: lo scambio che può far saltare la Serie A

Scambio in Premier, la Juventus rischia: addio imminente Calciomercatonews.com Calciomercato Milan, possibile scambio Kessie-Ndombelè In ottica mercato, tiene banco la questione legata a Franck Kessie. L'ivoriano non ha ancora rinnovato il proprio contratto e potrebbe lasciare Milano tra gennaio e giugno. Sul centrocampista ivoriano ...

Marotta accontenta Inzaghi: l’Inter piazza lo scambio | Doppio addio L’Inter starebbe pensando infatti di inserire il cartellino di Vecino nell’operazione per Digne, come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport. Se uno tra Sensi e Vecino dovesse uscire, l’Int ...

Potrebbe essere interessato il Tottenham, anche se l'ipotesi di uno(ai Blues andrebbe KANE)... Sempre in ambitoLeague, la Roma non molla la pista per il terzino, ovvero MAITLAND - ...Tredici presenze indi cui solo 8 da titolare sono poche per un leader 28enne all'apice ... Lukaku, una pazza voce da Roma: loche può far saltare la Serie AIn ottica mercato, tiene banco la questione legata a Franck Kessie. L'ivoriano non ha ancora rinnovato il proprio contratto e potrebbe lasciare Milano tra gennaio e giugno. Sul centrocampista ivoriano ...L’Inter starebbe pensando infatti di inserire il cartellino di Vecino nell’operazione per Digne, come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport. Se uno tra Sensi e Vecino dovesse uscire, l’Int ...