Paura a Villa Pamphilj, tentato stupro: ”aspettava le vittime con la tuta da jogging” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma. Risale la 27 dicembre il tentato stupro consumatosi a Villa Pamphilj, precisamente nella zona sud del parco, quella vicina all’entrata che si affaccia su via di Donna Olimpia. Il parco è da sempre zona difficile e complicata, e questa ne è l’ennesima conferma. La donna si è decisa recarsi alla stazione dei carabinieri della stazione San Pietro e ha sporto regolare denuncia. Leggi anche: Roma, tentato stupro nei bagni della Metro C: 46enne salvata dal capostazione Infatti, dopo l’evento, era rimasta per qualche giorno in casa in isolamento preventivo. Aveva avuto Paura del contagio da Covid, e dopo l’isolamento si è recata alla Caserma per la denuncia diretta. Le dichiarazioni della donna hanno infatti permesso di aprire un fascicolo di indagini dedicato, sui cui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma. Risale la 27 dicembre ilconsumatosi a, precisamente nella zona sud del parco, quella vicina all’entrata che si affaccia su via di Donna Olimpia. Il parco è da sempre zona difficile e complicata, e questa ne è l’ennesima conferma. La donna si è decisa recarsi alla stazione dei carabinieri della stazione San Pietro e ha sporto regolare denuncia. Leggi anche: Roma,nei bagni della Metro C: 46enne salvata dal capostazione Infatti, dopo l’evento, era rimasta per qualche giorno in casa in isolamento preventivo. Aveva avutodel contagio da Covid, e dopo l’isolamento si è recata alla Caserma per la denuncia diretta. Le dichiarazioni della donna hanno infatti permesso di aprire un fascicolo di indagini dedicato, sui cui ...

