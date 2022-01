“Non votiamo questa roba”. Caos in Cdm, la Lega si impunta e Draghi cede: quale obbligo viene cancellato (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un duro scontro si è consumato nel corso del Consiglio dei ministri. Superate le divisioni sull'obbligo vaccinale, che verrà introdotto per tutti gli over 50 residenti in Italia, una certa tensione è montata su un passaggio in particolare della bozza del nuovo decreto: la Lega si è infatti impuntata sull'obbligo di super green pass per gli uffici pubblici e per accedere ai servizi alla persona, nelle banche, nei negozi o dal parrucchiere. Il ministro Massimo Garavaglia è arrivato a minacciare di non votare il testo nel caso in cui la misura fosse stata confermata. E così il governo presieduto da Mario Draghi ha ceduto: nella nuova versione per accedere ai servizi sarà necessario essere in possesso del green pass semplice, quello ottenibile anche tramite il tampone. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un duro scontro si è consumato nel corso del Consiglio dei ministri. Superate le divisioni sull'vaccinale, che verrà introdotto per tutti gli over 50 residenti in Italia, una certa tensione è montata su un passaggio in particolare della bozza del nuovo decreto: lasi è infattita sull'di super green pass per gli uffici pubblici e per acre ai servizi alla persona, nelle banche, nei negozi o dal parrucchiere. Il ministro Massimo Garavaglia è arrivato a minacciare di non votare il testo nel caso in cui la misura fosse stata confermata. E così il governo presieduto da Marioha ceduto: nella nuova versione per acre ai servizi sarà necessario essere in possesso del green pass semplice, quello ottenibile anche tramite il tampone. ...

