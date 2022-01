Napoli, la Asl mette in quarantena Zielinski, Lobotka e Rrahmani: ma sono già partiti per Torino (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Napoli non potrà utilizzare in campo domani sera contro la Juventus Zielinski, Lobotka e Rrhamani. I tre sono calciatori che la Asl Napoli 2 Nord ha identificato come persone che hanno avuto contatti stretti con positivi e che, pur vaccinati, non si sono sottoposti alla dose booster (terza dose) e la cui vaccinazione con seconda dose sia avvenuta da più di 120 giorni. Lo ha appreso l’ANSA. I tre calciatori, quindi, in caso di contatto con positivo devono osservare un periodo di quarantena. Ovviamente a loro tre si uniscono Meret, Mario Rui e Malcuit, che sono gia’ isolati in casa perche’ hanno il covid. Oltre ai tre calciatori, il dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 2 Nord dispone quarantena a domicilio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilnon potrà utilizzare in campo domani sera contro la Juventuse Rrhamani. I trecalciatori che la Asl2 Nord ha identificato come persone che hanno avuto contatti stretti con positivi e che, pur vaccinati, non sisottoposti alla dose booster (terza dose) e la cui vaccinazione con seconda dose sia avvenuta da più di 120 giorni. Lo ha appreso l’ANSA. I tre calciatori, quindi, in caso di contatto con positivo devono osservare un periodo di. Ovviamente a loro tre si uniscono Meret, Mario Rui e Malcuit, chegia’ isolati in casa perche’ hanno il covid. Oltre ai tre calciatori, il dipartimento di Prevenzione dell’ASL2 Nord disponea domicilio ...

