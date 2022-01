Mercato Juventus | arriva a parametro zero | la bomba dalla Spagna

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lapensa al futuro e, in vista della prossima stagione, Allegri potrebbe ricevere un rinforzo importante per il reparto offensivo. Pavel Nedved (Getty Images)Domani, a meno di novità legate al Covid (il virus sta contagiando mezza Serie A), ripartirà il campionato dopo le feste natalizie e laè pronta ad ospitare il Napoli in un match fondamentale per il futuro dei bianconeri. Gennaio, però, è anche il mese dele la società bianconera vuole rinforzare la rosa a disposizione di Allegri viste le difficoltà avute da questa squadra nella prima parte di stagione. Gli obiettivi sono ormai noti: un centrocampista e un attaccante con Zakaria e Icardi in cima alla lista dei desideri. La dirigenza juventina, però, pensa anche al futuro e, in vista della prossima stagione, potrebbe ricevere un regalo niente male. Stiamo ...

Advertising

tvdellosport : Tra poco a Sportitaliamercato ?? Inizia il mercato: #juventus all’attacco, tra #morata e gli scenari avanzati ??… - Gazzetta_it : Lukaku sul mercato: la Juve spera e riapre la caccia a #Vlahovic - sportal_it : Mercato Juventus, Morata pronto a restare ma a una condizione - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Anche la Juventus sulle tracce di Rudiger - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Anche la Juventus sulle tracce di Rudiger -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus

Juventus News 24

... Cioffi ha rivisto sul campo d'allenamento Samir che, uomoche era volato a Londra. ... In mediana conferma per Makengo mentre Beto e Deulofeu agiranno da terminale offensivo- NAPOLI, ...Maitland - Niles è il primo acquisto della Roma neldi riparazione e potrebbe già essere a disposizione per la sfida contro lacome scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Difficile smentire Charlie Chaplin quando, nei ...C'è tanto mercato in ballo. L'Inter chiude l'affare Onana a parametro ... lascerà Napoli a fine giugno. La Juventus invece è sempre alle prese con la ricerca immediata di rinforzi. Per l'attacco il ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Juve, i bianconeri a caccia di un numero uno per il futuro. Possibile affondo a breve per il “nuovo Oblak”: le ultime Juve sempre attenta ...