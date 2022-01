Mascherine Ffp2, Confindustria si lamenta per il limite sui prezzi. Istituto Bruno Leoni: “Non interferire con mercato” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Guai a toccare gli extra profitti favoriti dall’emergenza pandemia. “Il prezzo calmierato delle Ffp2 a 0,75 centesimi è una decisione presa senza consultare le aziende che producono questi dispositivi”, tuona oggi in una notta Claudio Galbiati, presidente della sezione Safety di Assosistema Confindustria che rappresenta i produttori e distributori dei Dispositivi di protezione individuali (Dpi). La nota è stata inoltrata sia alla struttura commissariale che al ministero dello Sviluppo Economico. “Sarebbe auspicabile – osserva Galbiati – aprire un tavolo presso il ministero dello Sviluppo economico e ragionare su come supportare le farmacie nella vendita di Ffp2 a prezzo calmierato preferendo un prodotto italiano rispetto ad uno importato per il 90% dalla Cina”. Confindustria dimentica che i 75 centesimi sono un prezzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Guai a toccare gli extra profitti favoriti dall’emergenza pandemia. “Il prezzo calmierato dellea 0,75 centesimi è una decisione presa senza consultare le aziende che producono questi dispositivi”, tuona oggi in una notta Claudio Galbiati, presidente della sezione Safety di Assosistemache rappresenta i produttori e distributori dei Dispositivi di protezione individuali (Dpi). La nota è stata inoltrata sia alla struttura commissariale che al ministero dello Sviluppo Economico. “Sarebbe auspicabile – osserva Galbiati – aprire un tavolo presso il ministero dello Sviluppo economico e ragionare su come supportare le farmacie nella vendita dia prezzo calmierato preferendo un prodotto italiano rispetto ad uno importato per il 90% dalla Cina”.dimentica che i 75 centesimi sono un prezzo ...

boccadutri : La prima lezione che ho imparato nel 2022 è che sei di sinistra se calmieri le mascherine FFP2 e proroghi (e rifina… - peppeprovenzano : Calmierato il prezzo delle mascherine #Ffp2. Come avevamo chiesto. Chissà se domani leggeremo le solite lezioncine… - marcodimaio : Bene che il governo non abbia indietreggiato sul rientro a scuola dei nostri ragazzi. Serve però il sostegno della… - Primatesovrani1 : RT @fattoquotidiano: Mascherine Ffp2, Confindustria si lamenta per il limite sui prezzi. Istituto Bruno Leoni: “Non interferire con mercato… - NinoAiello7 : shared via upday -