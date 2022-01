Incendio in una casa ad Albino, c’è una vittima: indagini in corso (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I Vigili del fuoco sono intervenuti per un Incendio nella città della Valle Seriana e hanno trovato all’interno dell’abitazione un cadavere. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I Vigili del fuoco sono intervenuti per unnella città della Valle Seriana e hanno trovato all’interno dell’abitazione un cadavere. Sono inleda parte dei Carabinieri.

