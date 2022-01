In Libia i respingimenti crescono anche grazie ai finanziamenti italiani (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non sono numeri. Sono esseri umani. Che fuggivano da guerre, pulizie etniche, regimi sanguinari, disastri ambientali, povertà assoluta. 32.425 esseri umani intercettati e riportati nei lager libici. L'... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non sono numeri. Sono esseri umani. Che fuggivano da guerre, pulizie etniche, regimi sanguinari, disastri ambientali, povertà assoluta. 32.425 esseri umani intercettati e riportati nei lager libici. L'...

Ultime Notizie dalla rete : Libia respingimenti In Libia i respingimenti crescono anche grazie ai finanziamenti italiani Il 25 novembre l'Ohchr ha pubblicato il rapporto "Unsafe and Undignified: The forced expulsion of migrants from Libya" nel quale evidenziava che "I richiedenti asilo e altri migranti in Libia sono ...

Lungo le rotte dei migranti, perché il 2021 non è l'anno dei record Al di là delle modalità con cui avvengono questi che per l'Onu sono veri e propri "respingimenti" - ... con i primi accordi con la Libia e il supporto in soldi, mezzi e uomini alla loro guardia ...

In Libia i respingimenti crescono anche grazie ai finanziamenti italiani Globalist.it In Libia i respingimenti crescono anche grazie ai finanziamenti italiani Secondo i dati Oim, 32.425 migranti sono stati intercettati e riportati in Libia, tra cui 28.528 uomini, 2.428 donne, 877 minori e 431 ragazze minori, oltre ad altri 151 di cui non si conosce il gener ...

Il caso “Rackete”: le leggi esistono, ma non sono applicate Con tale pronuncia, adottata su ricorso del pubblico ministero avverso la mancata convalida dell’arresto della stessa ...

