Crolla l' ala di un palazzo cimiteriale a Poggioreale | sotto le macerie tombe | lapidi e resti umani

Advertising

LaStampa : Crolla un’ala del cimitero di Poggioreale: 200 loculi danneggiati, cadaveri fuoriusciti dalle bare -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla ala

L'di un palazzo del cimitero napoletano di Poggioreale è crollata nella notte . A scoprirlo sono stati in prima mattinata i custodi del cimitero che hanno allertato immediatamente le forze dell'...Uno scenario che, se confermato, rievocherebbe lo spavento crollo che si verificò il 4 marzo del 2013 alla Riviera di Chiaia, quando l'di Palazzo Guevara si sgretolò. Tutta colpa dei lavori per ...L’ala di un palazzo del cimitero napoletano di Poggioreale è crollata nella notte . A scoprirlo sono stati in prima mattinata i custodi del cimitero che ...Un'ala di un edificio destinato a ospitare loculi nel cimitero di Poggioreale, a Napoli, è crollata per cause ancora da accertare. Il cedimento di una parte della cappella, avvenuto ieri a mezzanotte, ...