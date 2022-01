Covid nel mondo | cancellato il Carnevale di Rio de Janeiro Macron fa infuriare i No vax | ' Gli faccio saltare i nervi'

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tira un sospiro di sollievo per il presidente , che migliora e non sarà operato dopo l'occlusione intestinale che l'aveva costretto al ricovero d'urgenza, ma piange per il secondo anno di fila per ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

...che non sia possibile subordinare il diritto di voto alla decisione di vaccinarsi contro- 19. capogruppo in commissione Giustizia, consisteprevedere che ogni deputato o senatore esprima ...mondo, da Rio alla Francia e - Fanno discutere le parole del presidente che è andato a spada tratta contro i no vax: 'Gli voglio far saltare i nervi. Questo è il mio obiettivo, fino alla ...Un'indagine statistica mostra che il numero dei contrari al vaccino non è cresciuto nel tempo, ma nemmeno calato. L'introduzione di un obbligo probabilmente non spingerebbe questi "irriducibili" a vac ...Nuova stretta del Governo per frenare la corsa del Covid, con l’impennata dei contagi ... non convince il M5S e suscita dubbi anche nel Pd, che preme invece per l’obbligo vaccinale.