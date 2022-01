Covid, anche al Policlinico di Napoli il reparto pediatrico è pieno di bimbi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Siamo pieni ormai come ci accade da alcune settimane. Abbiamo otto posti letto sempre tutti occupati, facciamo un turn over di ricovero molto veloce, mandando a casa i bimbi che sono migliorati”. Così Alfredo Guarino, professore ordinario di pediatria all’università Federico II di Napoli espone all’ANSA la situazione del reparto al Policlinico Federico II di Napoli nella quarta ondata del Covid, che colpisce molto i bimbi. “La situazione è molto difficile – spiega Guarino – soprattutto con il cluster di bambini dai 2 ai 12 anni che sono cronici oncologici e prendono il Covid, che non è una malattia terribile sui bimbi sani ma in questo momento molto grave per chi ha già delle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Siamo pieni ormai come ci accade da alcune settimane. Abbiamo otto posti letto sempre tutti occupati, facciamo un turn over di ricovero molto veloce, mandando a casa iche sono migliorati”. Così Alfredo Guarino, professore ordinario di pediatria all’università Federico II diespone all’ANSA la situazione delalFederico II dinella quarta ondata del, che colpisce molto i. “La situazione è molto difficile – spiega Guarino – soprattutto con il cluster di bambini dai 2 ai 12 anni che sono cronici oncologici e prendono il, che non è una malattia terribile suisani ma in questo momento molto grave per chi ha già delle ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Tre storie incredibili, anche grosse #bufale, usate per colpire i '#novax'. Che fine hanno fatto i debunker? ???? - sscnapoli : ?? Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spall… - NicolaPorro : Non solo il #vaccino. Ora ci sono anche le pillole e i monoclonali: ecco tutte le cure contro il #Covid ?? - Rosabianca123 : RT @Marteena84: @madforfree @sbonaccini @InOndaLa7 15% COVID. Che si sommano alle altre patologie già presenti, generando tassi di occupazi… - F9012419 : @aylaf__ Novax 2020: NON SONO MORTI COVID, SI PUÒ MORIRE ANCHE DI QUALCOS'ALTRO BASTA FARE TERRORISMO NOVAX 2021:… -