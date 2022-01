Bologna, squadra in quarantena e cancelli del Dall’Ara chiusi al pubblico (Di giovedì 6 gennaio 2022) “A seguito delle disposizioni della AUSL che stabiliscono la quarantena di almeno 5 giorni per tutto il gruppo squadra, il Bologna Fc 1909 comunica che i cancelli dello stadio Dall’Ara domani resteranno chiusi al pubblico. Nei prossimi giorni saranno comunicate le informazioni in merito al rimborso o al riutilizzo dei biglietti”. Questa la nota apparsa sul sito del Bologna, in seguito alla decisione dell’ASL di porre in quarantena l’intero gruppo squadra, di fatto sancendo il rinvio delle sfide contro Inter e Cagliari. I POSITIVI squadra PER squadra SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) “A seguito delle disposizioni della AUSL che stabiliscono ladi almeno 5 giorni per tutto il gruppo, ilFc 1909 comunica che idello stadiodomani resterannoal. Nei prossimi giorni saranno comunicate le informazioni in merito al rimborso o al riutilizzo dei biglietti”. Questa la nota apparsa sul sito del, in seguito alla decisione dell’ASL di porre inl’intero gruppo, di fatto sancendo il rinvio delle sfide contro Inter e Cagliari. I POSITIVIPERSportFace.

