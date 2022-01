AEW | Matt Jackson e Brandon Cutler salteranno il prossimo episodio di Dynamite | sono entrambi positivi al COVID-19!

Advertising

TSOWrestling : Brutte notizie per la #AEW! #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Arriva il nuovo podcast di Matt Hardy! #TSOW // #TSOS // #AEW - TSOWrestling : Hook è il wrestler preferito di tutti noi. #TSOW // #TSOS // #AEW -

Ultime Notizie dalla rete : AEW Matt

Fondata dal presidente e CEO Tony Khan,è capitanata da Cody Rhodes (figlio del leggendario Dusty), The Young Bucks (& Nick Jackson " aggiungete il loro Funko POP! alla vostra collezione), ......e Nick Jackson , con Adam Cole . La Superkliq vuole dimostrarsi migliore dei rivali sfidando ...messicani non hanno alcuna intenzione di farsi sorprendere una seconda volta mantenendo il loro...Matt Jackson of The Young Bucks and Brandon Cutler will miss tonight's AEW Dynamite after testing positive for COVID-19.Here's who WON'T be in the house for this week's AEW Dynamite debut on TBS... AEW Dynamite officially debuts on TBS tonight, though the show will be without The Young Bucks and Brandon Cutler. Cutler ...