Voto al Quirinale, il presidente della Camera Fico convoca il Parlamento per il 24 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Ho convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione del presidente della Repubblica il 24 gennaio alle ore 15 " ha scritto su Facebook Roberto Fico " l'avviso sarà pubblicato nella Gazzetta ... Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 4 gennaio 2022) Hoto ilin seduta comune per l'elezione delRepubblica il 24alle ore 15 " ha scritto su Facebook Roberto" l'avviso sarà pubblicato nella Gazzetta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Domani la data del primo voto sul Colle, resta l'allarme contagi #ANSA - StefaniaFalone : RT @ldibartolomei: Fossi @Roberto_Fico valuterei di dare incarico ad una società di consulenza di processo esperta di sicurezza per valutar… - ldibartolomei : Fossi @Roberto_Fico valuterei di dare incarico ad una società di consulenza di processo esperta di sicurezza per va… - ItalicaTestudo : RT @ItalicaTestudo: I disperati 5Stelle e #noQUIRISILVIO implorano un #Mattarellabis per salvarsi dal baratro del voto anticipato che li re… - TV7Benevento : Quirinale: Fico, 'al lavoro con Questori per operatività e sicurezza voto'... -