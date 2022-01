Una nuova pandemia in arrivo nel 2022? Le inquietanti previsioni di un viaggiatore nel tempo (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo un utente di TikTok, che si spaccia per “viaggiatore del tempo”, nel 2022 avremo una nuovo ceppo di Covid-19 che sarà “il peggiore di sempre”. La previsione è dell’account @aesthetictimewarper, non nuovo a queste rivelazioni scioccanti. Gli utenti di TikTok ormai lo conoscono bene, dato che di tanto in tanto pubblica post di questo tipo con l’obiettivo di “salvare” l’umanità. Come ricorda il Mirror, appena un paio di mesi fa il TikToker aveva parlato di un portale per un universo alternativo rinvenuto all’interno di un uovo di dinosauro T. Rex; inoltre, sempre il sedicente “viaggiatore del tempo” sosteneva che la mitica città sommersa di Atlantide sarebbe stata ritrovata nell’Oceano Atlantico. LEGGI ANCHE => “Sono l’ultima persona sulla terra”: su TikTok un nuovo ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo un utente di TikTok, che si spaccia per “del”, nelavremo una nuovo ceppo di Covid-19 che sarà “il peggiore di sempre”. La previsione è dell’account @aesthetictimewarper, non nuovo a queste rivelazioni scioccanti. Gli utenti di TikTok ormai lo conoscono bene, dato che di tanto in tanto pubblica post di questo tipo con l’obiettivo di “salvare” l’umanità. Come ricorda il Mirror, appena un paio di mesi fa il TikToker aveva parlato di un portale per un universo alternativo rinvenuto all’interno di un uovo di dinosauro T. Rex; inoltre, sempre il sedicente “del” sosteneva che la mitica città sommersa di Atlantide sarebbe stata ritrovata nell’Oceano Atlantico. LEGGI ANCHE => “Sono l’ultima persona sulla terra”: su TikTok un nuovo ...

