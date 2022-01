Stretta della Camera contro il Covid per l'elezione del Capo dello Stato (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Due le priorità: garantire il normale svolgimento del voto e, al contempo, assicurare la tutela della salute e contenere il rischio contagi. A 20 giorni dall'avvio delle votazioni per l'elezione del nuovo Capo dello Stato, Montecitorio si appresta a mettere in campo tutte le precauzioni necessarie. A partire da quelle che mirano a evitare il diffondersi del virus tra i deputati. Il che significa, ad esempio, ripristinare il distanziamento in Aula, con il riallestimento delle postazioni in Transatlantico destinate ai deputati per poter votare, da qui fino alla vigilia della prima seduta comune del Parlamento, fissata dal presidente Roberto Fico per il 24 gennaio, alle ore 15. Sino ad allora, dunque, il corridoio dei 'passi perduti' tornerà ad essere off limits per tutti, ad ... Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Due le priorità: garantire il normale svolgimento del voto e, al contempo, assicurare la tutelasalute e contenere il rischio contagi. A 20 giorni dall'avvio delle votazioni per l'del nuovo, Montecitorio si appresta a mettere in campo tutte le precauzioni necessarie. A partire da quelle che mirano a evitare il diffondersi del virus tra i deputati. Il che significa, ad esempio, ripristinare il distanziamento in Aula, con il riallestimento delle postazioni in Transatlantico destinate ai deputati per poter votare, da qui fino alla vigiliaprima seduta comune del Parlamento, fissata dal presidente Roberto Fico per il 24 gennaio, alle ore 15. Sino ad allora, dunque, il corridoio dei 'passi perduti' tornerà ad essere off limits per tutti, ad ...

