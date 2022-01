Pjanic su Spalletti | “Attenzione | lui è abile a trovare i punti deboli dei giocatori”

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Juventus-Napoli, Pjanic: “Era un piacere giocare per Spalletti, Chiellini insostituibile” #Napoli #NapoliSpezia… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Juventus-Napoli, Pjanic: “Era un piacere giocare per Spallett… - gilnar76 : Pjanic: “Allegri o Spalletti? Ecco chi è il migliore” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Pjanic: 'Juventus-Napoli? Spalletti è abile a trovare i punti deboli degli avversari' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Pjanic: 'Juventus-Napoli? Spalletti è abile a trovare i punti deboli degli avversari' -

Ultime Notizie dalla rete : Pjanic Spalletti

In questa prima parte di stagione è mancato piùalla Juventus o la Juventus a? "... Ma occhio perchéè sempre abile nel trovare i punti deboli degli avversari. È una partita da ...... MiralemSu Tuttosport una lunga intervista a Miralem. Parla della Serie A e della ... È stato allenato sia da Allegri che da. Commenta l'esperienza avuta con i due tecnici. Che ...Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus attualmente al Besiktas, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "Morata saprà bene cosa fare. L'unico consiglio che darei a chiunque è di pensarci b ...Pjanic, ex calciatore della Juventus che ha avuto Spalletti come allenatore alla Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport. “Seguo molto il campionato italiano, mi aspetto un ...