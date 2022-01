Municipio VI: Consiglio a Rocca Cencia con Gualtieri e Zingaretti (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma – “Sono maturi i tempi per avere risposte sul futuro di Rocca Cencia e del Municipio VI delle Torri. Con la richiesta di Consiglio straordinario sul progetto ‘Revamping Tmb Rocca Cencia e futuro del Polo Industriale’, da effettuarsi fuori dalle mura del Municipio nelle adiacenze dell’impianto Ama, come promesso in campagna elettorale, portiamo avanti le istanze dei cittadini che da anni chiedono a gran voce di essere ascoltati.” “Chiediamo contestualmente all’amministratore unico Ama, Angelo Piazza, al sindaco della Città metropolitana di Roma, Roberto Gualtieri e al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, di partecipare al Consiglio e di ascoltare assieme a noi i cittadini”. Lo dichiarano in una nota ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma – “Sono maturi i tempi per avere risposte sul futuro die delVI delle Torri. Con la richiesta distraordinario sul progetto ‘Revamping Tmbe futuro del Polo Industriale’, da effettuarsi fuori dalle mura delnelle adiacenze dell’impianto Ama, come promesso in campagna elettorale, portiamo avanti le istanze dei cittadini che da anni chiedono a gran voce di essere ascoltati.” “Chiediamo contestualmente all’amministratore unico Ama, Angelo Piazza, al sindaco della Città metropolitana di Roma, Robertoe al presidente della Regione Lazio, Nicola, di partecipare ale di ascoltare assieme a noi i cittadini”. Lo dichiarano in una nota ...

Advertising

palermo24h : Ancora un caso di positività al Covid, il quarto, a Montedoro. Rinviato il Consiglio, chiusi gli uffici, sanificato… - MarsicaW : GIÙ L’IMU DEL 15% PER I TERRENI EDIFICABILI, 200 MILA EURO DI RISPARMIO PER I CITTADINI Ultimo consiglio comunale d… - MarsicaW : AVEZZANO, GIÙ L’IMU PER I TERRENI EDIFICABILI, 200 MILA EURO DI RISPARMIO PER I CITTADINI Ultimo consiglio comunale… - ComuneEmpoli : #COMUNE #CONSIGLIOCOMUNALE Consiglio Comunale, ultima seduta del 2021 giovedì 30 dicembre nell’aula del Municipio.… - Consiglioveneto : #PrimeDonne: mercoledì #29dicembre nel municipio di Asiago il Consiglio regionale presenta il volume dedicato a Ros… -