Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip senza pagare alcuna penale | “È dimagrito 7 chili”

(Di martedì 4 gennaio 2022)la casa del Grande Fratello Vip. Il reality di Signorini dovrà fare a meno del concorrente sul quale sin dall’inizio aveva puntato per un’ipotetica vittoria. A confermare le indiscrezioni circolate nella casa negli ultimi giorni è il padre dia Fanpage.it, il quale assicura che purndo prematuramente il gioconon incorrerà in, perché nel suo caso ci sono di mezzo problemi di salute. “Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute”, spiega Franco, “6, 7”. “Io lascio, me ne vado. Perché pensavi che arrivavo fino a marzo? Ma no”. Così, poco ...

Advertising

paladino_clara : RT @giucarellas: l'amore cambia le persone, manuel mateo bortuzzo conferma #gfvip - guidalucia586 : RT @giucarellas: l'amore cambia le persone, manuel mateo bortuzzo conferma #gfvip - 95_addicted : RT @tvblogit: Manuel Bortuzzo lascia il #GFVIP, senza pagare penali, a causa del forte dimagrimento. Il padre Franco a Fanpage: “Ha perso m… - zazoomblog : Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip senza penale il padre spiega i motivi - #Manuel #Bortuzzo #lascia… - IsaeChia : Manuel Bortuzzo, papà Franco conferma che lascerà il #GfVip 6 e spiega il perché Il nuotatore uscirà dalla Casa i… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

è davvero pronto ad abbandonare il Grande Fratello Vip . Lo ha annunciato giusto pochi giorni fa, ammettendo di essere pronto a lasciare la Casa tra il 14 e il 17 gennaio. Oggi, però, ...Prima dell'arrivo della primaveralascerà il GF Vip per alcuni problemi di salute mentre da giorni si parla di un probabile ritiro di Gianmaria Antinfolfi, Soleil Sorge e Miriana ...Come confermato dal papà Franco, Manuel Bortuzzo lascerà la Casa del Gf Vip 6 in anticipo. La notizia l'aveva già annunciata Manuel diversi ...Fuga dal Grande Fratello Vip 2021. Come riportato da molti telespettatori su Twitter alcuni sponsor hanno deciso di abbandonare il reality show di Canale 5. In queste ore i concorrenti sono stati invi ...