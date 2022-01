Malcuit positivo al COVID. Spalletti in emergenza per Juve-Napoli. Ghoulam gioca? (Di martedì 4 gennaio 2022) Kevin Malcuit è risultato positivo al Coronavirus. Luciano Spalletti in emergenza per Juventus-Napoli. gioca Ghoulam? Malcuit positivo AL COVID Kevin Malcuit è risultato positivo al COVID. Dopo Osimhen, Lozano ed Elmas positivi, ecco aggiungersi anche il terzino franco-marocchino. Malcuit nei giorni scorsi aveva rispettato un periodo di isolamento dopo essere stato indicato come caso-contatto. L’ex Lille è stato sottoposto a tampone molecolare e l’esito è stato proprio quello insperato. Malcuit è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Il test è stato effettuato anche ad Andrea ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 gennaio 2022) Kevinè risultatoal Coronavirus. Lucianoinperntus-ALKevinè risultatoal. Dopo Osimhen, Lozano ed Elmas positivi, ecco aggiungersi anche il terzino franco-marocchino.nei giorni scorsi aveva rispettato un periodo di isolamento dopo essere stato indicato come caso-contatto. L’ex Lille è stato sottoposto a tampone molecolare e l’esito è stato proprio quello insperato.è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Il test è stato effettuato anche ad Andrea ...

