Lutto nella tv, tristezza anche a Beautiful. Addio a una regina del cinema: "Diva per sempre" (Di martedì 4 gennaio 2022) Un'icona mondiale, in questi ultimi giorni, ha lasciato un enorme vuoto nel mondo del piccolo e grande schermo e nei cuori dei suoi tantissimi ammiratori. Chiunque la sta piangendo, nonostante la sua sia stata una vita lunga ed intensa. Carica d'avventure, soprattutto davanti alla cinepresa. Betty White, star di Ugly Betty e altre mitiche produzioni televisive tra cui Mary Tyler Moore, Cuori senza età, Hot in Cleveland, è venuta a mancare a 99 anni. Il prossimo 17 gennaio avrebbe raggiunto l'importantissimo traguardo dei cento anni. Un secolo di esistenza che ha regalato davvero molto alla storia della televisione di tutto il mondo. Betty White aveva cominciato in tv otto decenni fa, una carriera artistica che possono vantare pochissimi interpreti. Come lei stessa aveva rivelato, con serie televisive come Ugly Betty, Beautiful, My name is Earl, aveva trovato la ...

