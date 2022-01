LIVE Tour de Ski 2022, Scalata Cermis in DIRETTA: Klaebo e Nepryaeva in cerca della vittoria finale (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 11.10 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile! Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Scalata finale del Tour de Ski 2022, quella sul Cermis che chiude l’evento a tappe. 10 km per uomini e donne, con due leader ben definiti alla vigilia. Al maschile guida Johannes Klaebo, ed è praticamente impossibile che perda questa edizione, visto che il norvegese ha due minuti di vantaggio sul rivale degli ultimi anni, il russo Alexander Bolshunov, e 2’49” sul finlandese Iivo Niskanen, che è ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 11.10 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla10 km femminile! Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelde Ski, quella sulche chiude l’evento a tappe. 10 km per uomini e donne, con due leader ben definiti alla vigilia. Al maschile guida Johannes, ed è praticamente impossibile che perda questa edizione, visto che il norvegese ha due minuti di vantaggio sul rivale degli ultimi anni, il russo Alexander Bolshunov, e 2’49” sul finlandese Iivo Niskanen, che è ...

