LIVE Sci alpino, Slalom donne Zagabria in DIRETTA: Shiffrin al rientro all’assalto di Vlhova. Rossetti in dubbio. Via alle 12.30 (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35: Holdener ha 10 centesimi di ritardo all’intermedio 12.34: Vlhova sembra aver fatto la differenza nella parte finale. La svedese Swenn Larsson conclude a 84 centesimi dalla slovacca, seconda, dopo una prima parte in linea con la capolista 12.33: Swenn Larsson ha 8 centesimi di ritardo all’intermedio 12.32: Ritardo pesante per la tedesca Duerr che fatica nella parte finale e chiude con 1?69 di ritardo, seconda 12.32: All’intermedio Duerr ha 5 decimi di ritardo 12.31: C’è forte vento che sta riempiendo la pista di foglie. Nessun problema apparente per la slovacca Vlhova che chiude con il tempo di 55?99 12.30: Vlhova al cancelletto 12.29: E’ nuvoloso a Zagabria ma non ci sono problemi di visibilità, ci sono 8° al traguardo. Temperature ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35: Holdener ha 10 centesimi di ritardo all’intermedio 12.34:sembra aver fatto la differenza nella parte finale. La svedese Swenn Larsson conclude a 84 centesimi dalla slovacca, seconda, dopo una prima parte in linea con la capolista 12.33: Swenn Larsson ha 8 centesimi di ritardo all’intermedio 12.32: Ritardo pesante per la tedesca Duerr che fatica nella parte finale e chiude con 1?69 di ritardo, seconda 12.32: All’intermedio Duerr ha 5 decimi di ritardo 12.31: C’è forte vento che sta riempiendo la pista di foglie. Nessun problema apparente per la slovaccache chiude con il tempo di 55?99 12.30:al cancelletto 12.29: E’ nuvoloso ama non ci sono problemi di visibilità, ci sono 8° al traguardo. Temperature ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom speciale #Zagabria 2022, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Zagabria in DIRETTA: rientra Shiffrin ed è subito sfida con Vlhova. Via alle 12.30 -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom donne Zagabria in DIRETTA: il ritorno di Mikaela Shiffrin. Si parte alle 12.30 - infoitsport : LIVE – Sci alpino, SLALOM femminile Zagabria 2022: prima e seconda manche in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: gara cancellata, alte temperature e neve impraticabile -