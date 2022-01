Keanu Reeves dona il 70% dello stipendio di Matrix alla ricerca contro la leucemia

Advertising

VanityFairIt : L'attore resta uno dei più gentili e generosi di Hollywood: il nuovo assegno va alla lotta contro la leucemia, mala… - glooit : The Devil In The White City: Keanu Reeves protagonista della serie di Martin Scorsese? leggi su Gloo… - 3cinematographe : Keanu Reeves ha donato il 70% del suo stipendio di #Matrix alla ricerca sul cancro. Il motivo dietro al nobile gest… - reinadelnulla : Keanu Reeves che dona il 70% del ricavato del primo Matrix, alla ricerca contro la leucemia che uomo - mistersimpatia : RT @MisterMovieIT: Matrix 4: Keanu Reeves ha donato più della metà del suo compenso -

Con l'uscita di Matrix Resurrections di mezzo, è normale che, ultimamente, si parli spesso e volentieri dipotrebbe essere il protagonista di The Devil in the White City, miniserie ispirata all'omonimo romanzo di Erik ...E mentre in Italia Matrix 4 si ritrova a scontrarsi con Spider-Man, Belli Ciao ed il nuovo Me Contro Te, Keanu Reeves (dal cuore d'oro) ha donato il ...Keanu Reeves sarà protagonista nella miniserie thriller The Devil in the White City, prodotta da Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese.