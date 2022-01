Iss: 'Forte incremento della circolazione della variante Omicron nelle acque reflue'. Ecco in quali Regioni (Di martedì 4 gennaio 2022) I risultati della flash survey straordinaria dell'Istituto superiore di sanità su Omicron hanno mostrato che i campioni prelevati dalle acque reflue indicano 'un Forte incremento della circolazione ... Leggi su globalist (Di martedì 4 gennaio 2022) I risultatiflash survey straordinaria dell'Istituto superiore di sanità suhanno mostrato che i campioni prelevati dalleindicano 'un...

Advertising

istsupsan : ??DA ANALISI ACQUE REFLUE FORTE INCREMENTO #OMICRON TRA IL 5 E IL 25 DICEMBRE ??80 su 282 campioni analizzati (il 28.… - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: Omicron in 28,4% campioni acque reflue, forte aumento #omicron - sole24ore : Iss, Omicron in forte aumento: è nel 28,4% dei campioni delle acque reflue - franchi1978 : RT @istsupsan: ??DA ANALISI ACQUE REFLUE FORTE INCREMENTO #OMICRON TRA IL 5 E IL 25 DICEMBRE ??80 su 282 campioni analizzati (il 28.4%) sono… - mariaframpa : RT @autocostruttore: «Omicron in forte aumento», Iss: è nel 28,4% delle acque reflue Come avranno fatto a scoprirla, in mezzo a tutta quell… -