Il test di paternità conferma e Tristan Thompson si scusa con Khloe Kardashian

Il fatto risale a marzo 2021. Dopo una lunga battaglia in tribunale e un ennesimo test del DNA, Tristan Thompson ha accettato di crescere il figlio di Maralee Nichols, e si è scusato con Khloe Kardashian, con cui si accompagna dal 2016. Nel 2021 Maralee Nichols, istruttrice di fitness, ha citato in tribunale la star dell'NBA dei Sacramento Kings, Tristan Thompson, affinché si occupasse delle spese per il mantenimento del figlio e altre spese legate alla gravidanza. Il giocatore di basket ha sempre negato di essere il padre del bambino, nato il 2 dicembre 2021, ma avrebbe ammesso, secondo i documenti del tribunale, di aver avuto rapporti sessuali con Maralee Nichols a marzo di quell'anno, tradendo di fatto la sua fidanzata Khloe.

