Hailey Baldwin Bieber e il suo bomber rosso scaldano l’inverno

Leggi su diredonna

(Di martedì 4 gennaio 2022) È proprio il caso di dirlo, ilè uno dei capispalla che in questo freddo inverno a cavallo tra il 2021 e il 2022 ha spopolato. Iconico e glamour è il giubbino che più di altri sembra uscito direttamente dalla moda Anni ‘80, riuscendo a ricreare un perfetto street style. A regalarci un outfit così, è, angelo di Victoria’s Secrets. Vi raccomandiamo...stupenda in una jumpsuit YSL per il suo compleanno La modella, in uno scatto postato su Instagram, ha sfoggiato unChanelfuoco che ci ha letteralmente stregate. La linea classica e sportiva del capo si sposa benissimo con la nuance accesa del colore e il tessuto ...