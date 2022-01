Grande Fratello Vip, la rivelazione choc: “Nascone la pizza nell’intimo” (Di martedì 4 gennaio 2022) Barù Gaetani è entrato nella casa del Grande Fratello Vip da pochi giorni, è ancora un oggetto misterioso per il pubblico, ma alcune sue uscite si sono già insinuate tra i momenti cult di questa edizione. Tra queste, di diritto, ci entra la nomination che ha dato a Nathaly Caldonazzo nella puntata di lunedì 3 gennaio, che sicuramente rende idea del tipo di personaggio: "Nasconde la pizza nel suo intimo. L'altra sera quando Davide ha fatto la pizza, lei non l'ha mangiata, però poi l'ha portata in camera sua e l'ha nascosta lì". Quando il conduttore gli ha chiesto il motivo, Barù ha spiegato: "Lei non mangia carboidrati prima delle 10 del mattino. Gliel'ho detto, ma anche lei ha ammesso che andava a nascondere la pizza nei calzini". Barù è già stato in Tv Barù Gaetaniha fatto il suo ingresso ... Leggi su howtodofor (Di martedì 4 gennaio 2022) Barù Gaetani è entrato nella casa delVip da pochi giorni, è ancora un oggetto misterioso per il pubblico, ma alcune sue uscite si sono già insinuate tra i momenti cult di questa edizione. Tra queste, di diritto, ci entra la nomination che ha dato a Nathaly Caldonazzo nella puntata di lunedì 3 gennaio, che sicuramente rende idea del tipo di personaggio: "Nasconde lanel suo intimo. L'altra sera quando Davide ha fatto la, lei non l'ha mangiata, però poi l'ha portata in camera sua e l'ha nascosta lì". Quando il conduttore gli ha chiesto il motivo, Barù ha spiegato: "Lei non mangia carboidrati prima delle 10 del mattino. Gliel'ho detto, ma anche lei ha ammesso che andava a nascondere lanei calzini". Barù è già stato in Tv Barù Gaetaniha fatto il suo ingresso ...

