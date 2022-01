Gf Vip | Miriana Trevisan nella bufera e Pago sui social diventa una furia …

(Di martedì 4 gennaio 2022) Grande fratello vip,serata di ieri è andata in onda una nuova puntata e sembra che questa sia stata piuttosto ricca di colpi di scena ed anche molto movimentata. A finire nel calderone pare sia stata Mriana, la quale è stata pesantemente insultata. Da fuori c’è però chi la difende e chi minaccia vie legali per chi dovesse continuare ad insultarla. Stiamo parlando del suo ex marito,, il quale nelle scorse ore è corso suiper difenderedalle pesanti parole e accuse che ha ricevuto nel corso dell’ultima puntata del reality, andata in onda, ieri lunedì 3 gennaio 2022. Ma cerchiamo di capire cosa è accaduto. Grande fratello vip,finisce al centro dellaCome abbiamo già avuto modo di ...

Ha iniziato il GFusando termini omofobi, per poi passare alle offese rivolte aTrevisan , al 'carogne' per le sorelle Selassié e 'scimmia' per Lulù. Oggi però la cantante lirica ha ......del 3 gennaio 2022 ha lasciato pesanti strascichi. La Casa è spaccata in due dopo la furiosa lite che ha visto protagoniste Manila, Soleil e Katia Ricciarelli da una parte e le Selassiè e...infatti ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan che tra l’altro pare non fosse per nulla programmato. Alfonso sembra aver perso completamente la pazienza ...Fuga dal Grande Fratello Vip 2021. Come riportato da molti telespettatori su Twitter alcuni sponsor hanno deciso di abbandonare il reality show di Canale 5. In queste ore i concorrenti sono stati invi ...